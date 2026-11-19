Enerji depolama teknolojileri üreticisi Maxxen, ticari ve endüstriyel işletmelerin enerji maliyetlerini yönetmek ve üretim sürekliliğini desteklemek amacıyla geliştirdiği altı modelden oluşan C&I Cabinet ürün ailesini Aydın’da tanıttı.

Kontek Enerji’nin yüzde 100 iştiraki Maxxen, C&I Cabinet ürün ailesini Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesisinde tanıttı. Ürün ailesi, işletmelerin tüketim profiline ve üretim planına göre enerjiyi daha verimli kullanmasını, yoğun saatlerde şebekeden çekilen gücü yönetmesini ve kritik yüklerin sürekliliğini desteklemeyi hedefliyor. "Gelecek Burada Depolanıyor" konseptiyle düzenlenen etkinlikte C&I Cabinet Mini, C&I Cabinet Mini Hybrid, C&I Cabinet 125, C&I Cabinet 250, C&I Cabinet DC ve C&I Cabinet Maxi DC modelleri tanıtıldı.

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Kontek’in mühendislik deneyimi Maxxen’in üretim gücüyle buluşuyor

C&I ürün ailesi, her tesisin yük profiline, tüketim düzenine ve büyüme hedeflerine uygun enerji depolama çözümleri sunuyor. Depolama sisteminin güç ve enerji kapasitesini tesisin gereksinimlerine göre belirlerken mevcut elektrik altyapısına entegrasyonunu ve enerji yönetimini de birlikte ele alıyor.

Maxxen ürün geliştirme, teknoloji ve üretimi üstlenirken şirket, mühendislik ve sistem entegrasyonu deneyimiyle bu çözümlerin Türkiye genelinde oluşturduğu satış ve iş ortaklığı ağı üzerinden işletmelere ulaşmasını sağlıyor.

Kontek Enerji Genel Müdürü Attila Yapar, lansmana ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Enerji dönüşümünde gerçek farkı, teknolojiyi işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümlere dönüştürerek oluşturuyoruz. Şirketimizin 30 yılı aşkın mühendislik deneyimini Maxxen’in teknoloji ve üretim gücüyle bir araya getiren C&I Cabinet ürün ailesi, enerji depolamada uzun vadeli büyüme vizyonumuzun önemli bir adımı. Türkiye’de kurduğumuz iş ortaklığı ağıyla bu çözümleri sanayi ve ticari işletmelere ulaştırmayı, yatırımları tasarımdan saha uygulamasına kadar desteklemeyi hedefliyoruz."

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Sanayide yüksek güç talebini yöneten, enerji maliyetlerini kontrol altında tutan teknoloji

Sanayi tesislerinde enerji tüketiminin gün içindeki değişimi, elektrik maliyetlerinin yönetimini giderek daha önemli hale getiriyor. Markanın C&I Cabinet ürün ailesi, enerjinin ihtiyaç duyulan zamanlarda kullanılmasını sağlayarak işletmelerin güç talebini ve elektrik maliyetlerini daha etkin yönetmesini destekliyor.

Kontek Enerji Çözümleri Direktörü Özgür Ergincan, işletmelerin sahada karşılaştığı ihtiyaçlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuyor: "Üretim hatlarının aynı anda devreye girmesi, tesisin şebekeden çektiği gücün kısa sürede yükselmesine neden olabiliyor. C&I Cabinet ürün ailesiyle batarya sisteminin güç ve enerji kapasitesini tesisin tüketim profiline göre belirliyor, şarj ve deşarj zamanlarını üretim planına ve elektrik tarifesine göre ayarlayabiliyoruz. Sistem, depoladığı enerjiyi talebin yükseldiği anlarda kullanarak tesisin enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılıyor. Böylece işletmeler, şebekeden çektikleri gücü sınırlandırırken elektrik maliyetlerini de daha etkin yönetebiliyor."

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Aynı enerji kapasitesi, farklı üretim ihtiyaçlarına göre güç seçenekleri

Açıklamaya göre, portföydeki 125 kW AC, 250 kW AC ve 250 kW DC C&I Cabinet modellerinin her biri 522 kWh nominal enerji kapasitesine sahip. 125 kW AC model dört saatlik, 250 kW AC ve DC modeller ise iki saatlik çalışma profillerine yönelik tasarlandı. 314 Ah LFP hücreler, sıvı soğutma, IP55 koruma seviyesi ve C5 korozyon dayanımı modellerin ortak özellikleri arasında yer alıyor.

C&I Cabinet ürün ailesi, sistem konfigürasyonuna bağlı olarak 15 farklı kullanım senaryosunu destekliyor. Bunlar arasında yüksek güç talebinin yönetimi, elektrik tarifelerinin optimizasyonu, yedek güç, elektrikli araç şarj altyapısı, mikro şebeke uygulamaları ve enerji kalitesi yönetimi yer alıyor. Maxxen Smart App ise tesisin enerji tüketimi ile şebeke ve batarya verilerinin tek platform üzerinden izlenmesini sağlıyor. Uygulamanın yedi ana modu ve 20 alt modu sayesinde enerji yönetimi, işletmelerin ihtiyaç ve önceliklerine göre yapılandırılabiliyor.

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Ergincan, C&I Cabinet ürün ailesinin farklı işletme ihtiyaçlarına sunduğu esnekliği şöyle değerlendirdi: "Bazı tesisler depoladıkları enerjiyi daha uzun süre kullanmaya, bazıları ise daha kısa sürede daha yüksek güç elde etmeye ihtiyaç duyuyor. C&I Cabinet 125 ve C&I Cabinet 250, aynı nominal enerji kapasitesiyle bu farklı ihtiyaçlara uygun güç seçenekleri sunuyor. Modüler mimari, işletmelerin mevcut ihtiyaçlarına göre yatırım yapmalarına ve enerji gereksinimleri arttıkça sistemlerini ölçeklendirmelerine olanak tanıyor. Doğru kapasite seçimi ve enerji yönetimiyle bu sistemler, güneş elektriğinin tesis içinde daha fazla kullanılmasına, yüksek güç talebinin yönetilmesine ve kritik yüklerin sürekliliğine katkı sağlayabiliyor."

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C&I Cabinet ürün ailesi Türkiye’de beş iş ortağıyla sahaya çıkıyor

Şirket, markanın yeni C&I Cabinet ürün ailesinin Türkiye pazarındaki satış ve uygulama ağını genişletmek amacıyla lansman kapsamında Öz Efeler, Irmak Enerji, Asler Enerji, OSB Enerji ve Sunra Enerji ile ilk iş ortaklığı sözleşmelerini imzaladı. Yeni iş ortaklığı ağıyla markanın enerji depolama çözümlerinin farklı bölgelerdeki sanayi ve ticari işletmelere ulaştırılması hedefleniyor. İş ortakları, ihtiyaç analizi, projelendirme ve saha uygulaması süreçlerinde şirket ve marka ekipleriyle birlikte çalışacak.

Aydın’da yıllık 5 GWh üretim kapasitesi

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Markanın Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 20 bin metrekarelik LEED Gold sertifikalı tesisi, yıllık 5 GWh üretim kapasitesine sahip. Markanın daha geniş portföyünde şebeke ölçeğindeki projeler için 5 MWh DC Box, orta gerilim bağlantısı için 2,5 MW, 5 MW ve 10 MW MV Box seçenekleri ve batarya, enerji ve veri yönetimini bir araya getiren XCore yer alıyor.