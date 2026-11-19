Söke'nin genç yeteneklerinden Melvin, müzik kariyerine yeni bir klip çalışmasıyla devam ediyor. 22 yaşındaki genç şarkıcı, "Yaşanmamış Saydın" adlı şarkısının video klibini müzikseverlerle buluşturdu.

Sözleri ve bestesiyle dikkat çeken "Yaşanmamış Saydın" adlı şarkının düzenlemesi ve prodüksiyonu Batuhan Özgün tarafından gerçekleştirildi. Dinleyicilerden beğeni toplamaya başlayan şarkının klibi, dijital müzik platformlarında yayınlandı. Klip çekimleri için Kuşadası ve bölgedeki sahil siteleri tercih edildi. Görsel atmosferiyle de dikkat çeken klip, şarkının duygusunu izleyiciye yansıtıyor. Repertuvarında "Yaşanmamış Saydın"ın yanı sıra "Beni Hatırla", "Yalancısın", "Biri ile Tanışırsın" ve "Toparlanamıyorum" gibi şarkılar da bulunan genç sanatçı yaşına rağmen sesi ve sahne performansıyla dikkat çekti.