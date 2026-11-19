Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mecit Alemşah Çetin, denetimli serbestlik personeli ve yükümlülerle birlikte çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde, toplumda çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Adnan Menderes Üniversitesi Varyantı ile Jandarma Sosyal Tesisleri mevkiinde gerçekleştirildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Çetin'in yanı sıra Denetimli Serbestlik Müdürü, kurum personeli ve denetimli serbestlik yükümlülerinin de katıldığı etkinlikte, belirlenen güzergah boyunca çöpler toplandı. Çevrenin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, denetimli serbestlik uygulamalarının topluma kazandırma ve toplumsal fayda sağlama yönü de ön plana çıkarıldı.