Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, çocuklara verdiği sözü tutarak halı sahada düzenlenecek futbol maçında miniklerle birlikte forma giyecek.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, çocuklarla bir araya geleceği futbol karşılaşmasının tarihini ve yerini duyurarak tüm çocukları maça davet etti. Çocuklara daha önce birlikte futbol oynama sözü verdiğini hatırlatan Başkan Kaya, bu sözünü Kasım ara tatili sona ermeden yerine getireceğini açıkladı. 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.30'da Atça Sanayi Sitesi Halı Sahası'nda gerçekleştirilecek karşılaşmada takımlar kurulacak ve Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da formasını giyerek çocuklarla birlikte sahaya çıkacak. Çocuklarla birlikte futbol oynamanın heyecanını yaşayacağını belirten Yıldırımkaya, tüm çocukları etkinliğe davet ederek bol gollü ve eğlenceli bir karşılaşma temennisinde bulundu.