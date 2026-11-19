Aydın'da bahçeden kaçan deve kuşunu yakalama çalışmaları cep telefonu kamerasında
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahibinin bahçesinden kaçan deve kuşunu yakalama çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahibinin bahçesinden kaçan deve kuşunu yakalama çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Değirmendere Mahallesi'nde bahçeden kaçan deve kuşu, bir süre trafikte ilerledi.
Daha sonra Uydukent mevkisinde iş yerlerinin bulunduğu alana yönelen deve kuşunu fark eden vatandaşlar, hayvanı yakalamaya çalıştı.
Vatandaşların çabalarına rağmen yakalanamayan deve kuşunun koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hayvan bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.