Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın 31. Oturumu (COP31) kapsamında Antalya’da düzenlenen etkinliklerde akademisyenleri ve öğrencileriyle yer alarak bilimsel çalışmalarıyla katkı sundu.

920 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31 kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda oluşturulan Yeşil Bölge YÖK Pavilyonu’nda ADÜ'nün bilimsel araştırma projeleri tanıtıldı. 18 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen etkinliklerde Üniversitemiz, 5 stant projesi ve 13 dijital ekran sunumuyla temsil edildi.

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Farklı fakülte ve birimlerden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen sunumlarda; iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, temiz enerji, sağlık, tarımsal uyum, yeşil dönüşüm, döngüsel biyoekonomi ve iklim okuryazarlığı gibi küresel ölçekte önem taşıyan konular ele alındı. Akademisyenler, yürüttükleri bilimsel projeleri ulusal ve uluslararası katılımcılarla paylaşarak iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek hedeflerine yönelik akademik birikimlerini ortaya koydu.

COP31 kapsamında ADÜ'nün katılım süreci; Sıfır Atık Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Cantürk Genç ile Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Öğr. Gör. Şeyma Nur Arısoy’un koordinasyonunda yürütüldü. Akademisyen ve öğrencilerin katılım planlaması, proje sunumlarının organizasyonu, stant ve dijital ekran programları ile Üniversitemizin alandaki temsil ve koordinasyon çalışmaları bu kapsamda gerçekleştirildi.

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ADÜ'nün COP31’de Yer Alan Projeleri

COP31 kapsamında ADÜ'yü temsil eden akademisyenler, öğrenciler ve projeleri şöyle sıralandı:

Akademik COP Girişimi: Bilim, Sağlık ve İklim Eylemi İçin Akademiyi Harekete Geçirmek; Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz Öğrenci: Berkay Dinç Vektör Kaynaklı Hastalıklara Yönelik Hastane Tabanlı Hazırlık Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi: Sendromik Sürveyans Sistemi; Arş. Gör. Eda Güven Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Özelinde İklim Değişikliği Konusunda Fen Öğretim Tasarımının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi; Prof. Dr. Hilal Aktamış Öğrenci: Rukiye Uçar Kocakaplan Türkiye’nin Temiz Enerji Dönüşümünde Jeotermal Enerji Yatırımları İçin Sürdürülebilir Karar Destek Modeli: Aydın Pilot Uygulaması; Öğr. Gör. Zeliha Semra Kılınç Saraçoğlu Öğrenci: Sudenaz Su Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde Aşırı Sıcaklıklarla İlişkili Hastane Başvurularının Değerlendirilmesi ve İklime Duyarlı Hastalık Listesi Geliştirilmesi; Dr. Öğr. Üyesi Güven Turan Çevresel Sürdürülemezlik ve Ekolojik Açığın Ölçülmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Ters Yük Kapasitesi Faktörü (ILCF) Metriği ve İklim Politikalarına Entegrasyonu; Doç. Dr. Mehmet Metin Dam İklim Dirençli Nesiller İçin Yapay Zekâ Destekli STEAM Eğitimi Modeli; Öğr. Gör. Mehmet Serdar Gür Öğrenci: İsmet İlke Öztürk Döngüsel Biyoekonomi Yaklaşımıyla İncir Atıklarının Yüksek Katma Değerli Biyokaplamalara Dönüştürülmesi ve Gıda Kayıplarının Azaltılması; Prof. Dr. Hilal Şahin Nadeem Öğrenci: Elif Bahar Taş AgroEndüstriyel Yan Ürünlerden Çoklu Katma Değerli Ürün Üretimi İçin Bilgisayar Algoritma Tabanlı Optimizasyon; Arş. Gör. Özlem Erdoğdu Atık İlaçlar İçin Sensörlü Kutu ve Dijital İzleme Sistemi Tasarımı: Nazilli Pilot Uygulaması; Dr. Öğr. Üyesi Gülizar Seda Yılmaz Öğrenci: Sevgi Yıldırım Üretimden Tüketime: NDC’ler İçin Yeni Bir Sorumluluk Çerçevesi; Doç. Dr. Sedat Alataş Öğrenci: Hatice Büşra Sepet Yeşil Sanayi, Malzeme Verimliliği ve İklim Ekonomisi; Doç. Dr. Sedat Alataş Geleceğin Karar Vericileri, Bugünün İklim Bilinci: ADÜ İklim Okuryazarlığı Araştırması; Doç. Dr. Sedat Alataş Öğrenci: Tooba Nadeem Ali Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Yeşil Bütçeleme Kapasitesi; Arş. Gör. Elyasa Aksoy Öğrenci: Sina Yücel Mikro Öğrenme Destekli İklime Dirençli Aileler Programı’nın (MİDA) Ebeveynlerin ve Ergenlerin İklim Okuryazarlığı ve İklimle İlişkili Sağlığı Koruma Davranışlarına Etkisi; Dr. Öğr. Üyesi Zahide İyi Altınışık, Arş. Gör. Tuğba Yapar ADAPTPROOF: Birleşik İklim Risklerinde Tarımsal Uyumun Sebepli Dijital İkiz ile KarşıOlgusal Ölçümü ve Saha Doğrulaması; Öğr. Gör. Yasin Gayretli Öğrenciler: Aynaz Kaplan ve Zehra Çiçek Ortaokul Öğrencileri İçin EkoMatematik; Doç. Dr. Deniz Özen, Arş. Gör. İrem Coşkun Öğrenci: Açelya Akbulut.

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Akademisyenler ve öğrencilerin uluslararası düzeyde önemli bir platformda ADÜ'yü temsil etmesi; bilimsel bilginin paylaşılması, akademik iş birliklerinin geliştirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda farkındalığın artırılması açısından önemli katkı sağladı. ADÜ'nün, bilimsel araştırma, sürdürülebilirlik ve toplumsal katkı odaklı çalışmalarıyla küresel ölçekte önem taşıyan çevresel sorunlara çözüm üretmeye ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmaya devam edeceği kaydedildi.