Eski Devlet Bakanı, TBMM eski Başkanvekili ve Aydın eski milletvekili Yüksel Yalova’nın 90 yaşında hayatını kaybeden babası Kamil Yalova, memleketi Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Karpuzlu Yeni Mahalle sakinlerinden Kamil Yalova için ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Yüksel Yalova’nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve yerel yönetim dünyasından çok sayıda isim, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninde Yüksel Yalova ve ilçe esnaflarından olan kardeşi Hüseyin Yalova, taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılan protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de Yalova ailesine başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından Kamil Yalova için dualar edildi. Yalova’nın naaşı, sevenlerinin omuzlarında taşınarak Karpuzlu İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Öte yandan Yüksel Yalova, 1 Şubat 2025 tarihinde annesi Emir Yalova’yı kaybetmişti. Annesinin vefatının ardından babasını da kaybeden Yüksel Yalova, ailesiyle birlikte ikinci büyük acıyı yaşadı.