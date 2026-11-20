Kuşadası Belediyesi, bir hayvanseverin sosyal medya üzerinden ilettiği talep üzerine Türkmen Mahallesi’ndeki Pako Köpek Eğitim Parkı’nda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Kısa sürede harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkta eskiyen donatıları yenileyerek çalışmalarına başladı.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda düzenli olarak yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çocuk parklarındaki oyun grupları, kent mobilyaları ve yeşil alanların bakımını gerçekleştiren ekipler, can dostların kullanımına sunulan köpek eğitim parklarını da unutmuyor. Bu kapsamda bir hayvanseverin sosyal medya üzerinden belediyeye ilettiği talep kısa sürede değerlendirilerek Türkmen Mahallesi’nde bulunan Pako Köpek Eğitim Parkı’nda bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.

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Türkmen Mahallesi’nde 650 metrekarelik alan üzerine kurulu olan Pako Köpek Eğitim Parkı, köpeklerin sahipleriyle birlikte güvenli ve keyifli zaman geçirebilmelerine imkan sağlıyor. Zemini doğal çimle kaplı parkta 12 köpek oyun ve eğitim ünitesi, banklar ve hayvanların su ihtiyacını karşılaması için 2 suluk bulunuyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında parkın eskiyen donatıları yenilenerek kullanım şartları iyileştiriliyor.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, vatandaşlardan gelen taleplere önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Kuşadası’nda yalnızca hemşehrilerimizin değil, yaşamı paylaştığımız can dostlarımızın da ihtiyaçlarını gözeten birçok projeyi hayata geçirdik. Türkmen ve Kadıkalesi mahallelerimizde bulunan köpek eğitim parklarımız da bu anlayışımızın önemli bir parçası. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri dikkate alıyor, ihtiyaçlara en kısa sürede çözüm üretmeye çalışıyoruz. Can dostlarımızın sahipleriyle birlikte güvenli, sağlıklı ve keyifli zaman geçirebilmeleri için bu alanların bakımına büyük önem veriyor ve can dostlarımızın yaşam kalitesini önemsiyoruz. Kuşadası’nda tüm canlıların ihtiyaçlarını gözeten çalışmalarımızı sürdüreceğiz."