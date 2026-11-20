Aydın'da her yaştan vatandaşa ücretsiz eğitim fırsatı
Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen Yaşamboyu Öğrenim Kursları kapsamında vatandaşlara dört farklı alanda ücretsiz eğitim verilecek. Yapay zeka ile problem çözmeden hızlı okumaya, iletişim tekniklerinden eleştirel okumaya kadar farklı başlıklarda gerçekleştirilecek eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika da verilecek.
Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen Yaşamboyu Öğrenim Kursları kapsamında vatandaşlara dört farklı alanda ücretsiz eğitim verilecek. Yapay zeka ile problem çözmeden hızlı okumaya, iletişim tekniklerinden eleştirel okumaya kadar farklı başlıklarda gerçekleştirilecek eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika da verilecek.
Her yaştan vatandaşın katılımına açık olarak düzenlenen kurslarla bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmesi, yeni yetkinlikler kazanması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda Yapay Zeka ile Problem Çözme, Etkili ve Hızlı Okuma, Etkileşimli ve Eleştirel Okuma ile İletişim Yöntem ve Teknikleri başlıklarında eğitimler gerçekleştirilecek. Teknolojinin gelişmesiyle günlük yaşamın önemli bir parçası haline gelen yapay zekadan etkili iletişim yöntemlerine kadar farklı konuları kapsayan eğitimler, katılımcılara yeni bilgiler edinme ve kendilerini geliştirme imkanı sunacak. Özellikle okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi, bilgiyi doğru değerlendirme ve iletişim becerilerinin güçlendirilmesine yönelik kurslar da programda yer alacak.
Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilecek eğitimlerin tamamı ücretsiz olacak. Kursları başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilirken, eğitimlerde kontenjanların sınırlı tutulacağı bildirildi.
Eğitimlerin Kültür Merkezi Çocuk Kütüphanesi ve Aydın İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirileceği belirtilirken, kurslara katılmak ve kayıt işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların 0256 223 18 70 numaralı telefondan yetkililere ulaşabileceği kaydedildi.
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