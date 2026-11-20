Kuşadası Belediyesi, kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile konaklama imkanlarını tanıtmak amacıyla Polonya’da düzenlenen ITTF Warsaw 2026 Turizm Fuarı’na katılırken, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş da sektör temsilcileriyle temaslarda bulundu.

Kuşadası Belediyesi kenti tanıtma çalışmaları kapsamında, Polonya Uluslararası Turizm Fuarı ITTF Warsaw 2026’ya katıldı. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş da Avrupa’nın en önemli seyahat acentelerinin yer aldığı fuarı ziyaret edip, önemli temaslarda bulundu. Kuşadası Belediyesi, kentin sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel zenginlikler ile konaklama imkanlarının tanıtımını yapmak amacıyla belirlediği fuar takvimi kapsamında Polonya’nın başkenti Varşova’da kapılarını açan ITTF Warsaw’a katıldı. Kuşadası’nı bir destinasyon olarak öne çıkarmak ve bölgenin marka değerini arttırmak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çatısı altında fuara katılan Kuşadası Belediyesi, kurulan stantta görsel ve yazılı materyaller aracılığıyla kentin tanıtımını yaptı. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş da dünyanın dört bir yanından tur operatörlerinin, seyahat acentelerinin ve havayolu şirketlerinin katıldığı fuarı ziyaret edip, turizm temsilcileriyle önemli temaslarda bulundu. Polonya Uluslararası Turizm Fuarı 21 Kasım’da sona erecek.