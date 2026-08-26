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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 22:56 Güncelleme:
        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Mehmet Akıncı idaresindeki 09 ACV 775 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde seyir halindeyken İstiklal Sokak'tan çıkan Ali Tan yönetimindeki 09 AKU 690 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada Mehmet Akıncı ile araçta bulunan Ayfer Akıncı yaralandı.

        Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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