Aydın'da miniklere yangın ve acil durum eğitimi

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Çocuk Gelişim Merkezlerinde eğitim gören miniklere yangın güvenliği ve acil durumlarda yapılması gerekenleri anlattı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kente kazandırılan Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde, çocukların gelişimini destekleyen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Çocuk Gelişim Merkezleri'ni ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde çocuklara yangın güvenliği, acil durumlarda yapılması gerekenler ve itfaiye ekiplerinin görevleri hakkında bilgi verildi. Eğitici oyunlar ve etkinlikler eşliğinde gerçekleştirilen buluşmalarda minikler, hem keyifli vakit geçirdi hem de yangın ve acil durumlara karşı bilinçlendi. Çocukların yaş gruplarına uygun şekilde hazırlanan etkinliklerde, karşılaşabilecekleri acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiği anlatılırken itfaiyecilik mesleği de tanıtıldı. Çocuk Gelişim Merkezleri'nde gerçekleştirilen eğitimlerden ve etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.