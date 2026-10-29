Didim Belediyesi, Kıyı Belediyeler Birliği toplantısına ev sahipliği yapacak

Didim Belediyesi, Kıyı Belediyeler Birliğinin 30 Ekim1 Kasım 2026 tarihleri arasında Didim’de gerçekleştireceği programa ev sahipliği yapacak.

Birlik üyesi belediyelerin temsilcilerini bir araya getirecek buluşma; kıyı kentlerinin ortak sorunlarının değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve belediyeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Çevre yönetimi, organik atıkların komposta dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunması ve yerel üretimin desteklenmesi gibi alanlarda çalışmalar yürüten Didim Belediyesi, program kapsamında kuracağı tanıtım standında çevreye duyarlı belediyecilik anlayışını ve ilçenin öne çıkan değerlerini katılımcılarla paylaşacak.

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Program kapsamında Uluslararası Sıfır Atık Paneli ve Sıfır Atık Eğitimi ile Kıyı Mühendisliği Paneli gerçekleştirilecek. Çevre yönetimi, atıkların azaltılması ve kıyıların korunması gibi konuların ele alınacağı oturumlarda, kıyı kentlerinin sürdürülebilir geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunulacak.

Kıyı Belediyeler Birliğinin 2026 yılı olağan meclis toplantısı da program kapsamında Didim’de gerçekleştirilecek. Birlik üyesi belediye başkanları ve temsilcilerini bir araya getirecek toplantıda, kıyı kentlerini ilgilendiren konular değerlendirilecek ve ortak çalışma alanları ele alınacak.

Kıyı Belediyeler Birliğinin Didim’de gerçekleştireceği program, 1 Kasım’da sona erecek.