Efeler'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in öncülüğünde, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü, birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı.

Efeler Belediyesi’nin Çeştepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği kutlamalar, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisine sahne oldu. Başkan Anıl Yetişkin de etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı sevincini paylaştı.

Efeler Belediyesi Kent Orkestrası’nın seslendirdiği eserler salondakilere müzik ziyafeti sunarken, Ritim Topluluğu’nun enerjik performansı büyük alkış aldı. Programda sahne alan Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Atölyesi’nin performansıyla da katılımcılar sanat dolu anlar yaşadı.

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Etkinliklerde çocuklar da unutulmadı. Minik katılımcılar için hazırlanan animasyon gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri kutlamalara renk katarken, Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri’nde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı. Çocuklarının gösterilerini izleyen aileler ise duygu dolu anlar yaşadı. Programda ayrıca, Kulüpler Arası Cumhuriyet Futbol Turnuvası’nın ödül töreni de gerçekleştirildi. Dereceye giren takımlara ödüllerini Başkan Anıl Yetişkin takdim etti.

Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü çocuklarla birlikte kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Anıl Yetişkin, konuşmasına alanı dolduran çocukların İstiklal Marşı okunurken gösterdikleri saygıya dikkat çekerek başladı. Başkan Yetişkin, "Çocuklar hep birlikte saygıyla İstiklal Marşı’na eşlik etti. Onlarla geleceğe dair umutlarım arttı. Atatürkçü, Cumhuriyet sevdalısı çocuklar yetiştiren ailelere çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, çocuklarımızı Atatürk’e bağlı yetiştiren öğretmen arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Mehmet Akif Ersoy’un söylediği gibi ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ diyerek en büyük eseri olarak belirttiği Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlılığımız ilelebet sürecektir. Cumhuriyet Bayramız kutlu olsun" diye konuştu.