Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Efeler'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        Efeler'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü, birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 19:58 Güncelleme:
        Efeler'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in öncülüğünde, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü, birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı.

        Efeler Belediyesi’nin Çeştepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği kutlamalar, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisine sahne oldu. Başkan Anıl Yetişkin de etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı sevincini paylaştı.

        Efeler Belediyesi Kent Orkestrası’nın seslendirdiği eserler salondakilere müzik ziyafeti sunarken, Ritim Topluluğu’nun enerjik performansı büyük alkış aldı. Programda sahne alan Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Atölyesi’nin performansıyla da katılımcılar sanat dolu anlar yaşadı.

        REKLAM

        Etkinliklerde çocuklar da unutulmadı. Minik katılımcılar için hazırlanan animasyon gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri kutlamalara renk katarken, Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri’nde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı. Çocuklarının gösterilerini izleyen aileler ise duygu dolu anlar yaşadı. Programda ayrıca, Kulüpler Arası Cumhuriyet Futbol Turnuvası’nın ödül töreni de gerçekleştirildi. Dereceye giren takımlara ödüllerini Başkan Anıl Yetişkin takdim etti.

        Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü çocuklarla birlikte kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Anıl Yetişkin, konuşmasına alanı dolduran çocukların İstiklal Marşı okunurken gösterdikleri saygıya dikkat çekerek başladı. Başkan Yetişkin, "Çocuklar hep birlikte saygıyla İstiklal Marşı’na eşlik etti. Onlarla geleceğe dair umutlarım arttı. Atatürkçü, Cumhuriyet sevdalısı çocuklar yetiştiren ailelere çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, çocuklarımızı Atatürk’e bağlı yetiştiren öğretmen arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Mehmet Akif Ersoy’un söylediği gibi ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ diyerek en büyük eseri olarak belirttiği Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlılığımız ilelebet sürecektir. Cumhuriyet Bayramız kutlu olsun" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Aydın'da yanan otomobilin söndürülme anı aksiyon kamerasıyla görüntülendi
        Aydın'da yanan otomobilin söndürülme anı aksiyon kamerasıyla görüntülendi
        Aydın'da kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan işçi öldü
        Aydın'da kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan işçi öldü
        Aydın'da kanalizasyon kazısında toprak kaydı; 1 ölü
        Aydın'da kanalizasyon kazısında toprak kaydı; 1 ölü
        Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti
        Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti
        Kanalizasyon çalışmasında toprak göçmesi: 1 ölü
        Kanalizasyon çalışmasında toprak göçmesi: 1 ölü
        Düğün, kongre ve toplantı turizmi temsilcileri Didim'de buluştu
        Düğün, kongre ve toplantı turizmi temsilcileri Didim'de buluştu