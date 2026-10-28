Aydın'da kanalizasyon kazısında toprak kaydı; 1 ölü

Olay, İncirliova ilçesine bağlı Hacıaliobası Mahallesi'nde yürütülen kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana geldi. Kepçeyle kazılan kanalın içinde çalışan işçi Ercan Az, yağmurun da etkisiyle yumuşayarak kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Az'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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