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        Aydın'da kadın zeytinyağı operatörleri belgelerini aldı

        Aydın'da hayata geçirilen "Zeytinyağında Kadın Eli" projesi kapsamında eğitim ve sınav süreçlerini tamamlayan kadın zeytinyağı operatörlerine belgeleri, AYTO Akademi Salonu'nda düzenlenen törenle verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Aydın'da kadın zeytinyağı operatörleri belgelerini aldı

        Aydın'da hayata geçirilen "Zeytinyağında Kadın Eli" projesi kapsamında eğitim ve sınav süreçlerini tamamlayan kadın zeytinyağı operatörlerine belgeleri, AYTO Akademi Salonu'nda düzenlenen törenle verildi.

        Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Aydın Ticaret Odası (AYTO) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (AYMES), AYTO Kadın Girişimciler Kurulu ve çeşitli kurumların desteğiyle hayata geçirilen "Zeytinyağında Kadın Eli" projesi çerçevesinde eğitim ve sınav süreçlerini başarıyla tamamlayan kadın zeytinyağı operatörlerine belgeleri, AYTO Akademi Salonu'nda düzenlenen törenle takdim edildi.

        Programda ilk sözü alan AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay, TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı nedeniyle Ankara'da bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken'in selamlarını iletti. Altay, AYMES bünyesinde yürütülen mesleki eğitim ve belgelendirme çalışmalarına değinerek kadınların ekonomik yaşamda daha etkin rol almasına katkı sağlayan proje için tüm paydaşlara teşekkür etti. Projeye desetek veren kurumlardan birinin koordinatörü olan Hurşit Özdemir ise, projenin hazırlık ve uygulama sürecine ilişkin bilgi vererek, projenin yoğun ilgi gördüğüne dikkati çekti. Özdemir, proje paydaşlarına teşekkür ederek belge almaya hak kazanan katılımcıları tebrik etti. GEKA Programlama Birimi Uzmanı Alper Avşar de zeytin ve zeytinyağının bölge ekonomisi açısından önemini vurguladı. Avşar, katma değeri ve ihracat kapasitesi yüksek zeytinyağı sektöründe kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi ile istihdamın artırılmasının GEKA'nın öncelikleri arasında yer aldığını çizerek, AYTO ile çok değerli projeler ürettiklerini ve bundan keyif aldıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından proje tanıtım filmi gösterildi ve belge takdim töreni gerçekleştirildi. AYTO Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin de katıldığı program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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