Aydın Adliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla adliye birimlerini gezip hakim, cumhuriyet savcıları ve adliye personelinin bayramını kutladı.

Aydın Adliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir kutlama gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, adliye bünyesindeki birimleri tek tek gezip görev başındaki hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye çalışanlarıyla bir araya geldi. Personelin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Başsavcı Arısoy, ziyaretleri sırasında çalışanlara rozet takdim etti.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünün gurur ve coşkusunu adliye personeliyle paylaşan Arısoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tarihi ve milli önemine dikkat çekti. Cumhuriyet'in Türk milleti için taşıdığı değeri vurgulayan Arısoy, adliye çalışanlarına görevlerinde başarılar dileyerek sağlık, huzur ve mutluluk temennilerinde bulundu.

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Adliye kalemlerinde görev yapan personelle de bir araya gelen Başsavcı Arısoy, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerini tamamladı.