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        Kuşadası'nda minikler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

        Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitim gören 3660 aylık çocuklar, kırmızıbeyaz kıyafetleri, Türk bayrakları, marşları ve dans gösterileriyle Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Kuşadası'nda minikler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

        Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi’nde eğitim gören 3660 aylık çocuklar, kırmızıbeyaz kıyafetleri, Türk bayrakları, marşları ve dans gösterileriyle Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü kutladı.

        Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi’nde eğitim gören minikler, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Kırmızıbeyaz kıyafetleri ve ellerindeki Türk bayraklarıyla bayram sevincini yaşayan çocuklar, söyledikleri marşlar ve sergiledikleri dans gösterileriyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına renk kattı. Kuşadası Belediyesi tarafından geçen yıl Ağustos ayında Türkmen Mahallesi’nde hizmete açılan Çocuk Gelişim Merkezi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Türk bayraklarıyla bir araya gelen çocuklar hep birlikte marşlar söyledi. Ardından hazırladıkları dans gösterisini sergileyen minikler, Cumhuriyet Bayramı’nın heyecanını öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.

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        Kentteki 3660 ay arasındaki çocuklara eğitim veren Çocuk Gelişim Merkezi’nde düzenlenen kutlama, miniklerin Cumhuriyet Bayramı’nın anlamını yaşlarına uygun etkinliklerle tanımalarına imkan sağladı. Çocukların sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen eğitim programlarının yanı sıra özel günlere yönelik etkinliklere de yer verilen merkezde, 29 Ekim kutlamasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 103’üncü yıl dönümü neşe içinde karşılandı.

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