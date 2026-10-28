Kuşadası'nda narkotik operasyonu: 45 şüpheli gözaltına alındı

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda tespit edilen adreslere ve şüphelilere yönelik yapılan baskınlarda toplam 45 şüpheli gözaltına alındı.

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