Nazilli ve Söke'de Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor

Programa kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Hakan Kaplan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Aydın'ın Nazilli ve Söke ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

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