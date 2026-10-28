Bozdoğan Belediyesi'nden ev ve iş yerlerine Türk Bayrağı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları öncesinde belediye ekipleri harekete geçti. İlçe genelinde esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılırken, 29 Ekim öncesinde cadde ve sokaklar kırmızı beyaza bürünmeye başladı.
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kutlamaları öncesinde belediye ekipleri harekete geçti. İlçe genelinde esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılırken, 29 Ekim öncesinde cadde ve sokaklar kırmızı beyaza bürünmeye başladı.
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları kapsamında belediye tarafından bayrak dağıtımı gerçekleştirildi. Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla başlatılan çalışmada, ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı ulaştırıldı.
Bozdoğan Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla, Cumhuriyet Bayramı öncesinde ev ve iş yerlerinin ay yıldızlı bayraklarla donatılması amaçlanıyor.
Belediye ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri dağıtımla vatandaşları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmaya davet etti.
Dağıtılan bayrakların iş yerlerine ve evlere asılmasıyla birlikte Bozdoğan’da Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları görünür hale gelirken, ilçenin cadde ve sokaklarında kırmızı beyaz görüntüler oluşmaya başladı.
Bozdoğan Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla ilçe sakinlerine evlerini ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatma çağrısında bulundu.
Cumhuriyet Bayramı öncesinde gerçekleştirilen çalışmanın, ilçede milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmesi ve 29 Ekim coşkusunun geniş katılımla yaşanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Bozdoğan’da Cumhuriyet’in 103. yılı, ilçe genelinde dalgalanacak ay yıldızlı bayraklarla karşılanacak.
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