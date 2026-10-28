Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Bozdoğan Belediyesi'nden ev ve iş yerlerine Türk Bayrağı

        Bozdoğan Belediyesi'nden ev ve iş yerlerine Türk Bayrağı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları öncesinde belediye ekipleri harekete geçti. İlçe genelinde esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılırken, 29 Ekim öncesinde cadde ve sokaklar kırmızı beyaza bürünmeye başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Bozdoğan Belediyesi'nden ev ve iş yerlerine Türk Bayrağı

        Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kutlamaları öncesinde belediye ekipleri harekete geçti. İlçe genelinde esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılırken, 29 Ekim öncesinde cadde ve sokaklar kırmızı beyaza bürünmeye başladı.

        Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları kapsamında belediye tarafından bayrak dağıtımı gerçekleştirildi. Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla başlatılan çalışmada, ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı ulaştırıldı.

        Bozdoğan Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla, Cumhuriyet Bayramı öncesinde ev ve iş yerlerinin ay yıldızlı bayraklarla donatılması amaçlanıyor.

        REKLAM

        Belediye ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri dağıtımla vatandaşları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmaya davet etti.

        Dağıtılan bayrakların iş yerlerine ve evlere asılmasıyla birlikte Bozdoğan’da Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları görünür hale gelirken, ilçenin cadde ve sokaklarında kırmızı beyaz görüntüler oluşmaya başladı.

        Bozdoğan Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla ilçe sakinlerine evlerini ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatma çağrısında bulundu.

        Cumhuriyet Bayramı öncesinde gerçekleştirilen çalışmanın, ilçede milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmesi ve 29 Ekim coşkusunun geniş katılımla yaşanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

        REKLAM

        Bozdoğan’da Cumhuriyet’in 103. yılı, ilçe genelinde dalgalanacak ay yıldızlı bayraklarla karşılanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Nazilli ve Söke'de Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
        Nazilli ve Söke'de Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
        Eski sevgilisini tabancayla başından vuran şüpheli tutuklandı
        Eski sevgilisini tabancayla başından vuran şüpheli tutuklandı
        Kuşadası'nda narkotik operasyonu: 45 şüpheli gözaltına alındı
        Kuşadası'nda narkotik operasyonu: 45 şüpheli gözaltına alındı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli yakalandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli yakalandı
        Aydın'da minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı coşkusunu kütüphanede yaşadı
        Aydın'da minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı coşkusunu kütüphanede yaşadı
        Başkan Tetik'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Başkan Tetik'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı