Başkan Tetik'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz. 29 Ekim 1923, yalnızca bir yönetim biçiminin değiştiği tarih değil; bağımsızlığından asla vazgeçmeyen bir milletin, kendi geleceğine sahip çıktığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimiz; özgürlüğün, eşitliğin, adaletin ve çağdaşlaşmanın en güçlü teminatıdır. Cumhuriyet, bizlere bırakılmış en kıymetli miras olduğu kadar, gelecek nesillere karşı taşıdığımız en büyük sorumluluktur. Bizler, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda çalışmaya, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumaya ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmaya kararlıyız. Cumhuriyetimizin temelinde yer alan halk iradesini, eşitliği ve dayanışmayı yerel yönetim anlayışımızın da merkezinde tutuyoruz. Nazilli’mizde her bir hemşehrimizin kendisini değerli hissettiği, çocuklarımızın ve gençlerimizin umutla geleceğe baktığı, kadınlarımızın hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer aldığı bir kent için çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet; yalnızca geçmişimizle duyduğumuz gurur değil, geleceğe dair en büyük umudumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin ışığının sonsuza dek yolumuzu aydınlatması dileğiyle, tüm hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum"