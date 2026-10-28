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        Kuşadası'nda uyuşturucu operasyon: 45 gözaltı

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Kuşadası'nda uyuşturucu operasyon: 45 gözaltı

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

        Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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