Kuşadası'nda uyuşturucu operasyon: 45 gözaltı

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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