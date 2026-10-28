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        Aydın'da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

        Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Aydın'da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

        Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Efeler ilçesinde gerçekleştirilen törende, Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törene Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Garnizon Komutanı ve ASAL Bölge Başkanı Personel Albay Metin Şimşek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Kutlamalar İstasyon Meydanı'nda yapılacak

        Aydın'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da Valilik makamında gerçekleştirilecek tebrikat töreniyle sürecek. Ardından saat 10.30'da Efeler ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda resmi kutlama programı düzenlenecek. Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın vatandaşların bayramını kutlamasıyla devam edecek programda, İstiklal Marşı okunacak, bayraklar göndere çekilecek ve kutlama mesajları okunacak. Vali Varol'un günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından ödül töreni gerçekleştirilecek.

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        Program kapsamında iki öğrenci şiir okuyacak, folklor gösterisi sunulacak. Kutlamalar, helikopter geçişi ve tören geçişiyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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