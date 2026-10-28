Nazilli'de çelenk sunma töreni yağmur altında yapıldı

Aydın Nazilli'de Cumhuriyetin ilanının 103. Yılı etkinlikler çelenk sunma töreni ile başladı. Tören saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışa rağmen tören sürdürüldü. Şemsiyelerin yeterli gelmediği törende protokol üyeleri başta olmak üzere ıslanmayan kalmadı.

Kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Garnizon Komutanı Ulaştırma Binbaşı Alparslan Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Adalet Komisyonu Başkanı Nusret Emirosmanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mehmet Şen, kurum müdürleri ve amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, yaptığı bilgilendirmede: Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti'dir." sözünün anlam ve önemini bir kez daha yüreğimizde hissederek, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümü kutlamalarına Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladık" ifadelerine yer verdi.