Düğün, kongre ve toplantı turizmi temsilcileri Didim'de buluştu

Küresel işbirliklerini güçlendirmek, sektör trendlerini belirlemek ve yeni iş fırsatları oluşturmak amacıyla düzenlenen 9. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu (International MICE & Wedding Forum-IMWF'2026) Aydın'ın Didim ilçesinde başladı.

Foruma, 45 ülkeden acente sahipleri, otel yöneticileri ve karar vericiler katıldı. Oteller, otel grupları, turizm kuruluşları ve destinasyon temsilcilerinden oluşan katılımcılar için üç gün sürecek programda toplantılar, paneller ve oturumlar düzenleniyor, ayrıca ikili görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Etkinlikte, uluslararası MICE ve destinasyon düğünü projeleri için yeni ürünler, destinasyon seçenekleri ve işbirliği olanakları da ele alınıyor.

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Inventum Global Satış ve Pazarlama Direktörü Enver Murad, forum kapsamında düzenlenen basın toplantısında, amaçlarının sadece birkaç gün süren başarılı bir etkinlik düzenlemek olmadığını, herkesin şehirden ayrıldıktan sonra da devam eden bağlantılar ve iş fırsatları yaratmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğe rekor katılım olduğuna dikkati çeken Murad, şunları kaydetti:

"Organizasyonun yeni kapılar açmasını, mevcut ilişkileri güçlendirmesini ve sektörümüz genelinde yeni fikirlere ilham vermesini umuyorum. Bugün burada uluslararası MICE, düğün ve etkinlik sektöründe büyük projeler üreten firmaların sahipleri ve karar vericileri var. Bu grupları ağırlama kabiliyetine sahip oteller ve kuruluşlar da ürünlerini doğrudan bu kişilere tanıtıyor. 2027’nin projeleri, destinasyon tercihleri ve yeni işbirlikleri bu çatı altında şekilleniyor. Konferanslarda sektörün değişen ihtiyaçlarını ve geleceğini ele alacağız. İş görüşmelerinde 2027’nin projelerini ve yeni işbirliklerinin ticari koşullarını ve uygunluğunu konuşacağız. Bu hareketli pazardaki fırsatları hızla değerlendirmek isteyenler üç gün aynı çatı altında buluşuyor."

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- "Forumda bu sene çok ciddi çeşitlilik yakaladık"

Inventum Global ve International MICE & Wedding Forum Kurucu Ortağı Bünyat Özpak, bu sene 45 ülkeden katılımın rekor olduğunu ifade etti.

Güney Amerika'dan Uzak Doğu'ya, Kuzey Amerika'dan Güney Afrika'ya uzanan çok geniş bir coğrafyadan katılım olduğuna dikkati çeken Özpak, "Japonya'dan, Portekiz'den, Vietnam'dan da katılım var. Bu sene çok ciddi çeşitlilik yakaladık ve karar vericileri seçtik." dedi.

Özpak, Dominik, İspanya ve birçok ülkeden otel yöneticilerinin, foruma katılan büyük firmalarla görüşmeye geldiğini anlattı.

Bu sene forumda Didim'i göstermek istediklerinin altını çizen Özpak, şöyle devam etti:

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"Didim uluslararası arenada çok öne çıkmadı. Biz zamanında özellikle Hint pazarında Antalya'yı anlatırken çok bilmiyorlardı. Yani oralardan Antalya'yı en çok etkinliklerde tercih edilen seviyeye getirdik, Hindistan'da tanıtarak. Daha sonra bunu Mısır'da Şarm El-Şeyh'de yaptık. Şimdi Vietnam'da Nha Trang'da yapıyoruz. Aynı şekilde Didim'i de ön plana çıkartmak istiyoruz. Çünkü çok iyi bir potansiyeli var. Özellikle Anda Borut Hotel çok iyi bir yatırım yapmış. Burada çok iyi etkinlikler yapılabilir. Kendileriyle bu konuda işbirliği yapıyoruz ve bölgeyi, Didim'i burada uluslararası etkinlik sektöründe ön plana çıkartıyoruz."

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Basın toplantısında, otel yöneticileri ve THY yetkilileri de konuştu.

Forum, 31 Ekim Cumartesi günü sona erecek.