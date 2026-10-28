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        Kanalizasyon çalışmasında toprak göçmesi: 1 ölü

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak göçmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Kanalizasyon çalışmasında toprak göçmesi: 1 ölü

        Aydın’ın İncirliova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak göçmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

        Olay İncirliova Hacıaliobası Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüklenici firma tarafından iş makinesi ile kanalizasyon çalışması yapıldığı sırada toprak göçmesi meydana geldi. Olay yerinde bir işçi toprak altında kaldı. Yapılan ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri toprak altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin göçmenin meydana geldiği bölgede çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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