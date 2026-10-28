Aydın'da kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan işçi öldü
Aydın'ın İncirliova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Giriş: 28.10.2026 - 18:52 Güncelleme:
Aydın'ın İncirliova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Hacıaliobası Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattı çalışmasında görevli Ercan Az (37), toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede toprak altında kalan Az'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ