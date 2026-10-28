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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Başkan Çerçioğlu'nun 29 Ekim videosu sosyal medyada ilk sırada

        Başkan Çerçioğlu'nun 29 Ekim videosu sosyal medyada ilk sırada

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel hazırladığı video, sosyal medyada ilk sıraya oturarak gündem oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 20:51 Güncelleme:
        Başkan Çerçioğlu'nun 29 Ekim videosu sosyal medyada ilk sırada

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel hazırladığı video, sosyal medyada ilk sıraya oturarak gündem oldu.

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel olarak paylaştığı video, sosyal medya platformlarında kısa sürede beğeni topladı. Çok sayıda kullanıcı tarafından da paylaşılan video sosyal medya sayfasının Türkiye gündemi sıralamasında da birinci sıraya yükseldi.

        Başkan Çerçioğlu, 29 Ekim videosunu şu sözlerle paylaştı: "Akılla kurulan, inançla korunan Cumhuriyetimiz 103 yaşında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyorum"

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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