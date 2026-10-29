Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Cumhuriyet Bayramı coşkusu hastane koridorlarına taşındı

        Cumhuriyet Bayramı coşkusu hastane koridorlarına taşındı

        Aydın Şehir Hastanesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bayram coşkusu çocuk servisinde tedavi gören minik hastalarla paylaşıldı. Çocuklara Türk bayrağı ve balonlar hediye edilerek bayram sevinci yaşatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 08:10 Güncelleme:
        Cumhuriyet Bayramı coşkusu hastane koridorlarına taşındı

        Aydın Şehir Hastanesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bayram coşkusu çocuk servisinde tedavi gören minik hastalarla paylaşıldı. Çocuklara Türk bayrağı ve balonlar hediye edilerek bayram sevinci yaşatıldı.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Aydın Şehir Hastanesi’nde kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Hastanenin giriş bölümünde Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemini yansıtan görsellerin yer aldığı özel bir pano hazırlanırken, hastane yönetimi ve idari personel de kutlamaya katıldı. Başhekim Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, hastane yöneticileri ve idari ekibin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin ardından çocuk servisine geçildi. Serviste tedavi gören çocuklarla bir araya gelen Başhekim Özbağçıvan, minik hastalarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocuklara Türk bayrağı ve renkli balonlar hediye edilerek Cumhuriyet Bayramı'nın sevinci hastane ortamında da yaşatıldı.

        REKLAM

        Hastane girişinde hazırlanan Cumhuriyet Bayramı panosu da kutlamalara ayrı bir renk katarken, gerçekleştirilen etkinlikle tedavileri devam eden çocukların bayram coşkusuna ortak olmaları sağlandı. Hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen kutlama, birlik ve beraberlik mesajlarıyla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Aydın'da kros heyecanına 281 sporcu katıldı
        Aydın'da kros heyecanına 281 sporcu katıldı
        Aydın'da adli süreçler ve güvenlik koordinasyonu masaya yatırıldı
        Aydın'da adli süreçler ve güvenlik koordinasyonu masaya yatırıldı
        Aydın'da otomobil sel sularına kapıldı: Sürücü ve yolcu kurtarıldı
        Aydın'da otomobil sel sularına kapıldı: Sürücü ve yolcu kurtarıldı
        Başkan Çerçioğlu'nun 29 Ekim videosu sosyal medyada ilk sırada
        Başkan Çerçioğlu'nun 29 Ekim videosu sosyal medyada ilk sırada
        Efeler'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Efeler'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aydın'da yanan otomobilin söndürülme anı aksiyon kamerasıyla görüntülendi
        Aydın'da yanan otomobilin söndürülme anı aksiyon kamerasıyla görüntülendi