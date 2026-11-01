Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da otomobilin evin balkonuna çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Aydın'da otomobilin evin balkonuna çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir otomobilin müstakil evin balkonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 18:47 Güncelleme:
        Aydın'da otomobilin evin balkonuna çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir otomobilin müstakil evin balkonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.K. (67) idaresindeki 09 AAN 007 plakalı otomobil, Işıklar Mahallesi'nde yol kenarındaki tek katlı müstakil evin balkonuna çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan sürücü M.K. ile yanındaki H.K. ve Ş.K, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Çarpmanın etkisiyle araçta ve evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Deplasman değil dertlasman!
        Deplasman değil dertlasman!
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi

        Benzer Haberler

        Nazilli'deki mücadelede kazanan çıkmadı
        Nazilli'deki mücadelede kazanan çıkmadı
        Kuşadası'nda silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı
        Kuşadası'nda silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı
        Şehide hakaret eden şahıs tutuklandı
        Şehide hakaret eden şahıs tutuklandı
        Söke 1970 SK - Gemlik Sümerbey: 1-7
        Söke 1970 SK - Gemlik Sümerbey: 1-7
        Elinde 2 bıçakla caddede bağırırken babası sakinleştirmişti; tutuklandı
        Elinde 2 bıçakla caddede bağırırken babası sakinleştirmişti; tutuklandı
        Aydın Büyükşehir, Nysa'nın tarihi atmosferini sporla buluşturdu Sporcular,...
        Aydın Büyükşehir, Nysa'nın tarihi atmosferini sporla buluşturdu Sporcular,...