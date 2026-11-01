Aydın'da otomobilin evin balkonuna çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir otomobilin müstakil evin balkonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir otomobilin müstakil evin balkonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.K. (67) idaresindeki 09 AAN 007 plakalı otomobil, Işıklar Mahallesi'nde yol kenarındaki tek katlı müstakil evin balkonuna çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü M.K. ile yanındaki H.K. ve Ş.K, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çarpmanın etkisiyle araçta ve evde hasar oluştu.
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