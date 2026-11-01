Aydın Büyükşehir, Nysa'nın tarihi atmosferini sporla buluşturdu Sporcular, tarihin izleri arasında dereceye girmek için ter döktüler

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Run Nysa etkinliğine ev sahipliği yaptı. Farklı şehirlerden gelen sporcuların 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda mücadele ettiği organizasyonda, katılımcılar binlerce yıllık tarihi kalıntılar arasında koşmanın heyecanını yaşadı.

Aydın'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini spor etkinliğiyle bir araya getiren Run Nysa, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde düzenlenen organizasyon için çok sayıda sporcu Sultanhisar'da bir araya geldi. Nysa Antik Kenti'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen yarışlarda katılımcılar, 5 ve 10 kilometrelik iki farklı parkurda mücadele etti. Startın verilmesiyle birlikte parkura çıkan sporcular, bir yandan dereceye girebilmek için ter dökerken diğer yandan antik kentin tarihi dokusu eşliğinde koşmanın keyfini çıkardı. Profesyonel atletlerin yanı sıra koşuya ilgi duyan vatandaşların da katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

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Tarihi kalıntılar ve doğal güzellikler arasında ilerleyen sporcular, alışılmış yarış parkurlarından farklı bir deneyim yaşadı. Organizasyon, sporun yanı sıra Aydın'ın kültürel mirasının ve Nysa Antik Kenti'nin tanıtımına da katkı sundu. Her yaştan katılımcının ilgi gösterdiği etkinlikte, yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Farklı kategorilerde başarılı olan sporculara ödülleri; Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Nysa Kazı Başkanı Hakan Öztaner ve Aydın Büyükşehir Belediyesi üyeleri tarafından takdim edildi.

Etkinliğin sonunda sporculara ve katılımcılara keşkek, meyve ve içecek ikram edildi.

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Etkinliğe katılan vatandaşlar, Nysa Antik Kenti gibi tarihi mekanlarda düzenlenen spor organizasyonlarının hem kentin tanıtımına katkı sağladığını hem de vatandaşları spora teşvik ettiğini dile getirdi. Bu tür etkinliklerin farklı ilçelerde de düzenlenerek yaygınlaştırılmasını isteyen katılımcılar, organizasyondan duydukları memnuniyeti ifade etti. Aydın'da spor kültürünün gelişmesi ve daha fazla kişinin sporla buluşması açısından bu tür organizasyonların önemli olduğunu belirten vatandaşlar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.