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        Aydın'da bir araçtan bin 520 paket bandrolsüz sigara ve 221 elektronik sigara çıktı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada bin 520 paket bandrolsüz sigara ve 221 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Aydın'da bir araçtan bin 520 paket bandrolsüz sigara ve 221 elektronik sigara çıktı

        Aydın’ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada bin 520 paket bandrolsüz sigara ve 221 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Efeler ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bin 520 paket bandrolsüz sigara ile 221 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Y.S. ve F.K. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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