Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Kuşadası'nda bıçaklı panik: 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

        Kuşadası'nda bıçaklı panik: 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz gün elinde bıçaklarla cadde üzerinde koşarak etrafa korku dolu anlar yaşatan, iddiaya göre bipolar hastası 17 yaşındaki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Kuşadası'nda bıçaklı panik: 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz gün elinde bıçaklarla cadde üzerinde koşarak etrafa korku dolu anlar yaşatan, iddiaya göre bipolar hastası 17 yaşındaki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Olay, 31 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıplak ayakla ve elinde bıçaklarla cadde üzerinde koşan bir şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kendisine zarar vereceğini söyleyerek bıçakları boğazına dayayan S.K. (17), polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen sakinleşmedi. Bir süre sonra yeniden koşmaya başlayan şahsı durdurmak isteyen polis ekipleri havaya ateş açtı. Elindeki bıçaklarla bir giyim mağazasına giren S.K.'ye bu kez biber gazıyla müdahale edildi. Mağazadan çıkmamakta direnen şüpheliye, olay yerine gelen babası da müdahale etti. Çıkan arbede sırasında bir polis memuru da yere düştü.

        REKLAM

        Yaşanan olay sırasında işletmeci Turgay B. ile komşu dükkanda çalışan Fatma L. büyük şaşkınlık ve korku yaşadı. Mağazada yaşanan hareketli anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Babasının müdahalesiyle sakinleştirilen S.K., mağazadan çıkarılarak polis ekiplerine teslim edildi. Olay yerine çağrılan ambulansa binmek istemediği belirtilen S.K., ekipler tarafından kontrol altına alınarak Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Bipolar hastası olduğu ileri sürüldü, tutuklandı

        Kimlik sorgusunda şahsın bipolar bozukluğu bulunduğu da iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.K., tutuklanarak İzmir Aliağa Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı kararı!
        Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı kararı!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        Galatasaray'da Metin Öztürk istifa etti!
        Galatasaray'da Metin Öztürk istifa etti!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Kuşadası'nda silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı
        Kuşadası'nda silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı
        Aydın'da antik kentler arasında koşu düzenlendi
        Aydın'da antik kentler arasında koşu düzenlendi
        Aydın'da drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza
        Aydın'da drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza
        Aydın'da bir araçtan bin 520 paket bandrolsüz sigara ve 221 elektronik siga...
        Aydın'da bir araçtan bin 520 paket bandrolsüz sigara ve 221 elektronik siga...
        Kuşadası'nda silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
        Kuşadası'nda silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
        Başkan Kaya, pazarda vatandaşlarla buluştu
        Başkan Kaya, pazarda vatandaşlarla buluştu