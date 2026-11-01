Kuşadası'nda silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.
Giriş: 01.11.2026 - 16:45 Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şafak Sokak'ta M.Ç. (37) ve M.Y'ye (55) tabancayla ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan M.Ç. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne, M.Y. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobille bölgeden uzaklaşan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ