Kuşadası'nda silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı

Otomobille bölgeden uzaklaşan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Şafak Sokak'ta M.Ç. (37) ve M.Y'ye (55) tabancayla ateş açıldı.

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