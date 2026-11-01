Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Başkan Kaya, pazarda vatandaşlarla buluştu

        Başkan Kaya, pazarda vatandaşlarla buluştu

        İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, pazar yerinde vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Başkan Kaya, pazarda vatandaşlarla buluştu

        İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, pazar yerinde vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi.

        İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Zübeyda Hanım Caddesi üzerinde kurulan Pazar yerini ziyaret etti. Burada vatandaşlar ve esnaflarla buluşan Başkan Kaya, vatandaşların öneri ve taleplerini dinledi.

        Başkan Kaya yaptığı açıklamada, "ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, LGS ve KPSS gibi sınavlar kapsamında İncirliovamız sınav merkezi olarak belirlenmiştir. Bu nedenle Cemal Gürbüz Atik Ortaokulumuzda ortalama iki haftada bir hafta sonları sınav yapılacaktır. Okulumuzun yanında, Lozan Caddesi üzerinde kurulan Pazar Pazarımızın yeri de sınavlar nedeniyle zaman zaman değişmek durumunda kalıyordu. Bu kapsamda Pazar Pazarımızın yeni yeri Zübeyde Hanım Caddesi olarak belirlenmiştir. Pazar Pazarımızı yeni yerinde ziyaret ederek esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler diledik. Hemşehrilerimizin görüş, öneri ve taleplerini dinledik. Bizlere gösterdikleri yakın ilgi, güler yüz ve samimiyetleri için tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Deplasman değil dertlasman!
        Deplasman değil dertlasman!
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi

        Benzer Haberler

        Aydın dağlarında mest eden sonbahar manzarası
        Aydın dağlarında mest eden sonbahar manzarası
        Turunçgil üreticilerine mücadele uyarısı
        Turunçgil üreticilerine mücadele uyarısı
        Germencik'te kış kursları devam ediyor
        Germencik'te kış kursları devam ediyor
        Başkan Gençay, "Ortak akıl ve dayanışmaya ihtiyacımız var"
        Başkan Gençay, "Ortak akıl ve dayanışmaya ihtiyacımız var"
        Aydın'ın batısına kuvvetli yağış uyarısı
        Aydın'ın batısına kuvvetli yağış uyarısı
        Didim'deki düğün ve toplantı forumunda 3500'den fazla iş görüşmesi yapıldı
        Didim'deki düğün ve toplantı forumunda 3500'den fazla iş görüşmesi yapıldı