Başkan Kaya, pazarda vatandaşlarla buluştu

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, pazar yerinde vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Zübeyda Hanım Caddesi üzerinde kurulan Pazar yerini ziyaret etti. Burada vatandaşlar ve esnaflarla buluşan Başkan Kaya, vatandaşların öneri ve taleplerini dinledi.

Başkan Kaya yaptığı açıklamada, "ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, LGS ve KPSS gibi sınavlar kapsamında İncirliovamız sınav merkezi olarak belirlenmiştir. Bu nedenle Cemal Gürbüz Atik Ortaokulumuzda ortalama iki haftada bir hafta sonları sınav yapılacaktır. Okulumuzun yanında, Lozan Caddesi üzerinde kurulan Pazar Pazarımızın yeri de sınavlar nedeniyle zaman zaman değişmek durumunda kalıyordu. Bu kapsamda Pazar Pazarımızın yeni yeri Zübeyde Hanım Caddesi olarak belirlenmiştir. Pazar Pazarımızı yeni yerinde ziyaret ederek esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler diledik. Hemşehrilerimizin görüş, öneri ve taleplerini dinledik. Bizlere gösterdikleri yakın ilgi, güler yüz ve samimiyetleri için tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.