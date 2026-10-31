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        Didim'deki düğün ve toplantı forumunda 3500'den fazla iş görüşmesi yapıldı

        Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen 9. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu'nda (International MICE & Wedding Forum-IMWF'2026) 3 bin 500'den fazla birebir görüşme gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 19:01 Güncelleme:
        Didim'deki düğün ve toplantı forumunda 3500'den fazla iş görüşmesi yapıldı

        Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen 9. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu'nda (International MICE & Wedding Forum-IMWF'2026) 3 bin 500'den fazla birebir görüşme gerçekleştirildi.

        İlçedeki bir otelde üç gün süren forumda, 45 ülkeden acente sahipleri, otel yöneticileri ve karar vericiler, turizmin geleceğini değerlendirdi.

        İş görüşmeleri ve akşam etkinliklerinden oluşan program, gala gecesiyle tamamlandı. Gala gecesinde forum boyunca gelişen ilişkiler ve ortak çalışma kutlandı.

        IMWF, dokuzuncu forumunda stantlı katılımcı sayısı ve coğrafi çeşitlilik açısından kendi rekoruna ulaştı. Forumda, 3 bin 500'ün üzerinde birebir iş görüşmesi yapıldı.

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        Forum, Türk Hava Yolları'nın hava yolu partnerliği, BAYOU Anda'nın konaklama sponsorluğu, Inventum Global'in güç birliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Akra Didim'in destekleriyle gerçekleştirildi.

        Inventum Global Kurucu Ortağı Bünyat Özpak, IMWF'nin değerini, forumda kurulan ilişkilerin taraflara açtığı yeni fırsatlarda gördüklerini söyledi.

        Otellerin yeni kaynak pazarları ve elit oyuncuları tanıdığını, acentelerin müşterilerine sunabilecekleri yeni destinasyon ve ürünleri değerlendirdiğini vurgulayan Özpak, şunları kaydetti:

        "Üç gün, üç gece aynı çatı altında, aynı ortamı paylaşmak, bu ilişkilerin gelişmesi için tek seferde eşsiz bir imkan yaratıyor ve bunu en konforlu şekilde yapıyor. IMWF gittiği bölgeyi, ülkeyi ve oteli devasa MICE, düğün ve etkinlik pazarında bir anda ciddi şekilde öne çıkarıyor ve tanıtıyor. Dolayısıyla 2027'deki onuncu edisyonumuz için farklı destinasyonlardan ciddi talep aldık. Son altı aydır bu talepleri üçe indirdik ve üç ülkenin ilgili bakanlıkları ve farklı tesislerle görüşüyoruz. Değerlendirme sürecimizin son aşamalarına yaklaşıyoruz ve son tercihimizi en kısa sürede duyuracağız. Hedefimiz, her sene olduğu gibi üstüne daha da katarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en güçlü ve en görkemli IMWF'yi hazırlamak. Biriktirdiğimiz bütün tecrübeyi daha ileri bir aşamaya taşıyacağız. Bu konuda iddialıyız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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