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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Kuşadası'nda bıçaklı panik Elinde bıçakla sağa sola koşturdu, ortalığı birbirine kattı Mağazaya giren genç, babasının gelmesi ile ikna oldu

        Kuşadası'nda bıçaklı panik Elinde bıçakla sağa sola koşturdu, ortalığı birbirine kattı Mağazaya giren genç, babasının gelmesi ile ikna oldu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde elinde bıçaklarla cadde üzerinde koşan ve iddiaya göre bipolar hastası olduğu öğrenilen genç bir şahıs, çevrede korku dolu anlar yaşattı. Polis ekiplerinin havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı şahıs, girdiği giyim mağazasında biber gazıyla müdahale edilirken, babasının ikna etmesi ile polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Kuşadası'nda bıçaklı panik Elinde bıçakla sağa sola koşturdu, ortalığı birbirine kattı Mağazaya giren genç, babasının gelmesi ile ikna oldu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde elinde bıçaklarla cadde üzerinde koşan ve iddiaya göre bipolar hastası olduğu öğrenilen genç bir şahıs, çevrede korku dolu anlar yaşattı. Polis ekiplerinin havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı şahıs, girdiği giyim mağazasında biber gazıyla müdahale edilirken, babasının ikna etmesi ile polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıplak ayakla ve elinde bıçaklarla cadde üzerinde koşan bir şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kendisine zarar vereceğini söyleyerek bıçakları boğazına dayayan şahıs, polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen sakinleşmedi. Bir süre sonra yeniden koşmaya başlayan şahsı durdurmak isteyen polis ekipleri havaya ateş açtı. Elindeki bıçaklarla bir giyim mağazasına giren şahsa bu kez biber gazıyla müdahale edildi. Mağazadan çıkmamakta direnen şahsa, olay yerine gelen babası da müdahale etti. Çıkan arbede sırasında bir polis memuru da yere düştü.

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        Mağazada korku dolu dakikalar kamerada

        Yaşanan olay sırasında işletmeci Turgay B. ile komşu dükkanda çalışan Fatma L. büyük şaşkınlık ve korku yaşadı. Mağazada yaşanan hareketli anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Babasının müdahalesiyle sakinleştirilen şahıs, mağazadan çıkarılarak polis ekiplerine teslim edildi. Olay yerine çağrılan ambulansa binmek istemediği belirtilen şahıs, ekipler tarafından kontrol altına alınarak Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Bipolar hastası olduğu ileri sürüldü

        Kimlik sorgusunda şahsın Semih Kılıçdoğan olduğu öğrenilirken, bipolar bozukluğu bulunduğu da iddia edildi.

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        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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