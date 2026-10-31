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        Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kız toprağa verildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı tarafından silahla kafasından vurularak ağır yaralanan 20 yaşındaki Kumsal Kayan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, genç kız bugün öğle namazına müteakip Sultanhisar ilçesinde sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kız toprağa verildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı tarafından silahla kafasından vurularak ağır yaralanan 20 yaşındaki Kumsal Kayan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, genç kız bugün öğle namazına müteakip Sultanhisar ilçesinde sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

        Olay, 27 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir evde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Kumsal Kayan ile uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı V.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.D. yanında getirdiği silahla Kayan’ı başından vurdu. V.D. olay yerinden kaçarken Eğriboyun Mezarlığı mevkiinde intihar girişiminde bulunmak üzereyken suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Uyuşturucu kullanma ve silahlı yaralama suçlarından kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        "Sevenleri son yolculuğuna uğurladı"

        Nazilli Devlet Hastanesi'nde ağır yaralı olarak tedavi gören Kayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen iki gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Kayan’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eskihisar Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Kayan’ın ailesi, arkadaşları ve mahalle halkı katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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