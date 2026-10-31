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        Aydın'da şehit askerin babaevinde yas

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün Aydın'ın Çine ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Aydın'da şehit askerin babaevinde yas

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün Aydın'ın Çine ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

        Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün Çine ilçesi Altınova Mahallesi'nde yaşayan annesi Öznur ve babası Latif Ünlü'ye acı haberi Çine Kaymakamı Ali Erdoğan ve beraberindekiler verdi. Oğlunun şahadet haberini alan Latif Ünlü, "Oğlumu seve seve gönderdim. Allah mekanını cennet eylesin, Peygamber Efendimize komşu eylesin. Diyecek başka bir şey yok" dedi. Ünlü "Son bir ayı kalmıştı, gün sayıyordu. Aralığın ilk haftasında burada olacaktı oğlum. Aralıktan sonra eğitim birliğine gidecekti. İşte tayinini istemişti. Aralıkta nikah yapacaktık, nisan ayında da düğün yapacaktık. Hepsi mahşere kaldı. Allah mekanını cennet etsin" ifadelerini kullandı.

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        Şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları da taziye için eve gelmeye başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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