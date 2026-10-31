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        Nazilli Şehir Kulübü futbolcularına doğal doping

        Süper Amatör Lig'in 2. haftasında Sazlı Gençlikspor'u konuk edecek olan Nazilli Şehir Spor Kulübü'ne taraftarlarından coşkulu destek geldi. Tesisleri meşalelerle aydınlatan siyahbeyazlılar, futbolculara baklavanın yanı sıra meşhur Aydın inciri ikram edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Nazilli Şehir Kulübü futbolcularına doğal doping

        Süper Amatör Lig’in 2. haftasında Sazlı Gençlikspor’u konuk edecek olan Nazilli Şehir Spor Kulübü’ne taraftarlarından coşkulu destek geldi. Tesisleri meşalelerle aydınlatan siyahbeyazlılar, futbolculara baklavanın yanı sıra meşhur Aydın inciri ikram edildi.

        Süper Amatör Lig’in 2. haftasında Pazar günü saat 14.00’te sahasında Sazlı Gençlikspor’u ağırlayacak olan Nazilli Şehir Spor Kulübü’nde hazırlıklar tamamlandı. Zorlu karşılaşma öncesinde siyahbeyazlı taraftarlar kulüp tesislerine çıkarma yaparak takımlarına moral ziyaretinde bulundu.

        Akşam saatlerinde tesisleri ziyaret eden taraftarlar, yaktıkları meşaleler ve söyledikleri tezahüratlarla geceyi aydınlattı. Takımlarına olan inançlarını coşkulu marşlarla dile getiren siyahbeyazlı futbolseverler, futbolculara ve teknik heyete maç öncesi büyük bir motivasyon aşıladı.

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        Antrenmanın ardından taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara Aydın inciri ikram ederek futbolcuların enerjisini yükseltti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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