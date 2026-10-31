Nazilli Belediyesi'nden İstiklal Mahallesi'nde yol çalışması

Nazilli Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarına İstiklal Mahallesi'nde devam ediyor. 520 Sokak'ta eski yolun kazıma işlemlerine başlayan belediye ekipleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirecek.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması amacıyla mahallelerdeki yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda İstiklal Mahallesi 520 Sokak'ta çalışma başlatan ekipler, kullanım ömrünü tamamlayan mevcut yolun kazıma işlemlerine başladı. Zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sokakta parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirilecek.

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Nazilli genelinde ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimizin ihtiyaçlarını önceliklendirerek planlı ve kalıcı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Amacımız yalnızca yolları yenilemek değil, hemşehrilerimizin uzun yıllar güvenle kullanabileceği sağlam ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturmak. İstiklal Mahallemizde başlattığımız çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak sokağımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Nazilli'mizin her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.