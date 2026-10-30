Kuşadası Caferli'de 25 bin metrekarelik yol çalışması başladı

Kuşadası Belediyesi, Caferli Mahallesi’nde 6 sokağı kapsayan 25 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışması başlattı.

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Caferli Mahallesi’nde 25 bin metrekarelik yeni yol yapımına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla 6 sokağa kilit parke taşı döşenecek. Kuşadası’nı modern ve konforlu yollara sahip bir turizm kenti haline getirmek amacıyla Başkan Ömer Günel döneminde başlatılan yol yapım seferberliği, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş öncülüğünde aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Caferli Mahallesi’nde bulunan 5147, 5402, 5416, 5418, 5419 ve 5420 numaralı sokaklarda yol yapım çalışmalarına başlandı. Toplam 25 bin metrekarelik alanı kapsayan çalışmalarda sokaklara kilit parke taşı döşeniyor.

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Gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarıyla Caferli Mahallesi’nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve bölge sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak yeni yolların oluşturulması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalledeki 6 sokak, yayalar ve sürücüler için daha güvenli ve konforlu hale gelecek.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve çevre mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.