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        Büyükşehir'in ulaşım yatırımları sürüyor

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çalışmalarıyla Aydın'ın tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yatırım, proje ve hizmetler devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Büyükşehir'in ulaşım yatırımları sürüyor

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çalışmalarıyla Aydın'ın tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yatırım, proje ve hizmetler devam ediyor.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın’ın tüm ilçelerinde, onlarca farklı noktada yürütülen çalışmalarla kentin ulaşım altyapısı güçleniyor.

        Çalışmalar güncel olarak; Bozdoğan ilçesinde Yazıkent Caddesi’nde, Asma ve Örmepınar Mahallelerinde, Buharkent ilçesinde Ericek Mahallesi’nde, Çine ilçesinde Topçam, Bağlarbaşı, Soğukoluk, Taşoluk, Bedirler ve Yörükler Mahallelerinde, Didim ilçesinde Ege, Hacı Bektaşi Veli ve Yoran Caddelerinde, Efeler ilçesinde Kemer Mezarlığı’nda, A1 kanal yolunda, Adnan Menderes, Batı Çevre, Yörük Ali Efe, Yaşar Kemal, Celal Bayar ve Mimar Sinan Bulvarlarında, İncirliova ilçesinde Karabağ, İkizdere ve Cılımbız Mahallelerinde, Karacasu ilçesinde Karabağlar ve Yolaltı Mahallelerinde, Koçarlı ilçesinde Gaffarlar Mahallesi’nde, Kuşadası ilçesinde 1380. ve Atatürk Caddeleri ile Yaylaköy Mahallesi’nde, Kuyucak ilçesinde Yeşildere ve Kayran Mahallelerinde, Köşk ilçesinde Sarıçam Mahallesi’nde, Nazilli ilçesinde Lojistik Merkezinde, Ordu Caddesi’nde, Şimşelli, Uzunçam, Aşağıyakacık ve Ovacık Mahallelerinde, Söke ilçesinde Halil Öcal ve Aydın Caddeleri ile Çavdar Mahallesi’nde, Sultanhisar ilçesinde Malgaçmustafa ve Kabaca Mahallelerinde, Yenipazar ilçesinde Donduran Mahallesi’nde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor.

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        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Kentimizin dört bir yanında ulaşım yatırımlarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızı hizmetlerimizle buluşturuyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırım, proje, hizmet ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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