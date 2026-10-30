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        Aydın itfaiyesi yaramaz kedi için seferber oldu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde evden kaçarak binanın çatı katına saklanan kedi için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri seferber olurken, yakalanan kedi sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Aydın itfaiyesi yaramaz kedi için seferber oldu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde evden kaçarak binanın çatı katına saklanan kedi için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri seferber olurken, yakalanan kedi sahibine teslim edildi.

        Olay, Orta Mahalle 209 sokak üzerindeki bir apartmanda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak apartmanın dördüncü katında bulunan evin balkonuna kaçıp yanda bulunan metruk binanın çatısına atlayan kedi gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli araç marifeti ile binanın çatısına çıktı. Evden kaçan kediyi yakalayan itfaiye ekipleri kediyi sahibine teslim edilirken, kedinin sahibi de dikkatli ve duyarlı çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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