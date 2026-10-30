Aydın'da dereye düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde dereye düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Giriş: 30.10.2026 - 10:10 Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde dereye düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Ferhat Yumurtaş idaresindeki 09 AFE 251 plakalı otomobil, Ambarcık ve Dağeymiri mahallelerini birbirine bağlayan köprüden geçerken dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile eşi Evrim Yumurtaş ve Müzeyyen Kalem yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Aydın Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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