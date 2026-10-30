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        Sultanhisar'da din görevlileri kitap okumak için buluştu

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 'Kitap Okuyorum' projesi kapsamında din görevlilerine yönelik istişare toplantıları düzenlenerek okuma faaliyetleri ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Sultanhisar'da din görevlileri kitap okumak için buluştu

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 'Kitap Okuyorum' projesi kapsamında din görevlilerine yönelik istişare toplantıları düzenlenerek okuma faaliyetleri ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

        Sultanhisar İlçe Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantılarda, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve din görevlileri arasındaki mesleki koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı. Projenin ilçe genelinde daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla düzenlenen toplantılar, Atça Mahallesi Hacımahmut Ağa Camii, Kabaca Mahallesi Camii ve Sultanhisar İlçe Müftülüğü'nde gerçekleştirildi. İlçedeki camilerde görev yapan din görevlilerinin katılım sağladığı toplantılarda, proje kapsamında yürütülen okuma faaliyetleri değerlendirilirken, önümüzdeki süreçte yapılabilecek çalışmalar hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kitap okuma faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması, okunan eserlerin tahlil edilmesi ve dinîkültürel çalışmaların geliştirilmesi konularının görüşüldüğü toplantılarda, din görevlilerinin proje sürecindeki katkıları ve mesleki iş birliğinin önemi üzerinde duruldu. Farklı noktalarda gerçekleştirilen buluşmalarda, kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi değerlendirildi.

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        Toplantılar, din görevlilerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından yapılan genel değerlendirmeyle sona erdi.

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