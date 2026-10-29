Kuşadası'nda 250 metrelik dev Türk bayrağı açıldı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Gülşen konseri ile zirve yaptı

Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü Kuşadası'nda coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaş, 250 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde Cumhuriyet kortejinde yürürken, kutlamalar Gülşen konseriyle sona erdi.

Kuşadası, Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünde kırmızı beyaza büründü. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar kapsamında kent sakinleri, Cumhuriyet coşkusunu sokaklara taşıdı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen resmi törenlerin ardından binlerce kişi, Cumhuriyet kortejinde bir araya gelerek birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhunu hep birlikte yaşadı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının en görkemli anlarından biri, kortej yürüyüşü oldu. Buluşma noktasında toplanan binlerce Kuşadalı, ellerinde Türk bayraklarıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı kortejde, 250 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı büyük bir gururla taşındı. Cumhuriyet marşlarının hep bir ağızdan söylendiği yürüyüşte, 7'den 70'e her yaştan vatandaş aynı heyecanı paylaştı. Korteje eşlik eden yüzlerce motosikletli de oluşturdukları renkli görüntülerle kutlamaların coşkusunu artırdı. Kent sokaklarını dolduran vatandaşların yoğun katılımıyla devam eden yürüyüş, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'ndaki konser alanında sona erdi.

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Meydanda kurulan konser alanını dolduran Kuşadalılar, kutlamalara büyük bir heyecanla devam etti. Konser öncesinde vatandaşlara seslenen Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Cumhuriyet'in ve vatanın korunmasının herkes için önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük mücadeleler sonucunda Türk milletine emanet ettiği vatanı ve Cumhuriyet'i koruyup kollamanın görevleri olduğunu ifade eden Demirtaş, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Demirtaş'ın konuşması, alandaki Cumhuriyet heyecanını daha da güçlendirdi.

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Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, konuşmasının ardından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kuşadası'na nezaket ve kutlama ziyaretinde bulunan kardeş şehirler heyetini sahneye davet etti. İtalya'nın Gualdo Tadino, Almanya'nın Marl, Litvanya'nın venionys ve Romanya'nın Sinaia kentlerinden gelen heyet temsilcileri, sahneden Türkçe olarak Kuşadalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Farklı ülkelerden gelen konukların Cumhuriyet coşkusuna ortak olması, dostluk ve dayanışma mesajlarının ön plana çıktığı anlamlı anlara sahne oldu.

Kuşadası'nda gün boyu süren kutlamaların finalinde ise sevilen şarkıcı Gülşen sahne aldı. Meydanı hınca hınç dolduran vatandaşlar, Gülşen'in seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla unutulmaz bir gece yaşadı.

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Müzik ve eğlencenin doruğa çıktığı konserde Kuşadalılar, ellerindeki Türk bayraklarını bir an olsun bırakmadı. Bayraklarla donatılan meydanda Cumhuriyet coşkusu gece boyunca sürdü.