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        Köşk'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103.yılı coşkusu yaşandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde dün itibariyle başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri bugün coşkulu şekilde devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Köşk'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103.yılı coşkusu yaşandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde dün itibariyle başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri bugün coşkulu şekilde devam etti.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kaymakamlık Makamı’nda gerçekleştirilen tebrikat töreniyle başladı. Tebrikat töreninin ardından kutlamalar Kent Meydanında devam etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 103. yılına özel düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından tören geçişi yapıldı. 29 Ekim coşkusunun yoğun hissedildiği törende Köşk Kaymakamı Hasan Taş günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı, konuşmada halkın ve törene katılanların bayramını kutladı. Öğrenciler şiir okudu ve hazırladıkları özel gösterilerini sundu. Daha sonra halk oyunları gösterileri de gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen gösteriler izleyiciler tarafınca büyük alkış aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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