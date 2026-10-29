Kuşadası'nda Cumhuriyet coşkusu 103'üncü yılında meydanlara taştı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü, Kuşadası’nda düzenlenen törenlerle büyük bir coşku ve gurur içerisinde kutlandı. Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen tebrik töreniyle başlayan kutlamalar, Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi tören, dans gösterileri, öğrencilerin duygu dolu performansı ve milli mücadele fotoğraf sergisiyle devam etti. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, kentte renkli ve anlamlı görüntülere sahne oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Kuşadası’nda düzenlenen kutlama programı, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik’in makamında gerçekleştirdiği tebrik kabulüyle başladı. Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, idari amirler ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı tebrik töreninin ardından kutlamalar, kentin simge noktalarından Atatürk Meydanı’nda devam etti.

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Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, kentin idari amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, Cumhuriyet Bayramı’nın gururu ve heyecanı hep birlikte yaşandı. Türk bayraklarıyla donatılan meydanda bir araya gelen vatandaşlar, Cumhuriyet’in 103 yıllık mirasını coşku ve heyecan içerisinde kutladı.

Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi törende, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümünde bir araya gelen katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi yolculuğunu ve Cumhuriyet değerlerinin önemini bir kez daha hatırladı.

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Cumhuriyet Bayramı’nın taşıdığı anlamın ön plana çıktığı törende, meydanı dolduran vatandaşlar kutlama programını ilgiyle takip etti. Özellikle çocukların ve gençlerin törene katılımı, Cumhuriyet coşkusunun kuşaklar boyunca yaşatıldığını ortaya koydu.

Resmi törenin ardından sahne alan Kuşadası Halk Oyunları Spor Okulu (KUFAD) ile Elifnağme Spor Kulübünün dans gösterileri, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Müzik ve dansın renk kattığı gösteriler, meydandaki Cumhuriyet coşkusunu daha da artırırken katılımcılar performansları alkışlarla destekledi.

Kutlama programının en anlamlı anlarından biri ise Naci Akdoğan Ortaokulu öğrencilerinin sahnelediği gösteri oldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan mücadeleyi anlatan performans, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Öğrencilerin sergilediği gösteri, Cumhuriyet’in hangi şartlarda kurulduğunu ve bu büyük mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Atatürk Meydanı’ndaki program, resmi tören geçişiyle devam etti. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği geçişin ardından sahil boyunca kurulan Milli Mücadele fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Milli Mücadele dönemine ait fotoğrafların yer aldığı sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Tarihin önemli kesitlerini yansıtan kareler, ziyaretçilere geçmişe doğru anlamlı bir yolculuk yapma fırsatı sundu.